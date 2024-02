Søndag 21 januar ble det oppdaget et dataangrep mot Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) – et klassisk løsepengevirus, skriver de i en pressemelding.

– Berørte parter er informert, og sikkerhetstiltak ble umiddelbart iverksatt for å minimere konsekvensene av hendelsen, sier kommunikasjonssjef Tonje Rock Løwer i NBBL.

Dataangrepet rammet også NBBL Fulltegningsforsikring AS, FF Boligsalg AS og Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS.

– Vi er oppe med epost igjen, men mottatt epost fra 13.1 til 22.1 vil mangle. Så dersom du har kontaktet ansatte i den perioden, må du sende mail på nytt, heter det i meldingen.

Dataangrepet er rapportert til Datatilsynet og anmeldt til politiet, opplyser NBBL.

– Det er ikke aktuelt for NBBL å støtte kriminelle miljøer ved å betale løsepenger, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør.