Istad Ur og Optikk på Åndalsnes er en av flere forretninger som er blitt utsatt for den siktede kvinnen i 20-årene. Foto: Jarl G. Sandholm

Tyveriet hos Istad Ur og Optikk som fant sted midt på lyse dagen i åpningstiden i august i fjor, er bare ett av tiltalepunktene mot kvinnen som har adresse i Rauma.

Siktede ble like etter tyveriet pågrepet av politiet med tyvegods til en samlet verdi av 12000 kroner.

Flere tyverier

I siktelsen er det også listet opp flere andre tyverier, både på Åndalsnes, i Vestnes, i Ålesund og i Molde.

På en busstur mellom Åndalsnes og Oslo i februar i fjor stjal kvinnen en mobiltelefon fra en av de andre passasjerene. I august i fjor stjal hun en spillkonsoll fra Power i Alti-senteret på Åndalsnes. I oktober i fjor stjal hun varer for en verdi av 1923 kroner fra Lindex i Ålesund. I november i fjor stjal hun og en annen person, varer fra Coop Extra på Åndalsnes. I mai i fjor stjal hun en jakke fra butikken Aandahls i Vestnes. I juli i fjor stjal hun et par sko fra butikken Junkyard i Molde og i desember i fjor stjal hun kosmetikk fra Europris på Åndalsnes.

Også Power på Alti-senteret har hatt besøk av den siktede kvinnen Foto: Trond A. Alund

Narkotika og falskt navn

Kvinnen er også tiltalt for å ha medvirket til et tyveriforsøk sammen med en annen person på Rauma Legesenter i august i fjor. Tyveriforsøket ble imidlertid oppdaget av de ansatte på legesenteret og politiet ble like etterpå varslet om forholdet.

I februar i fjor ble kvinnen også pågrepet på en buss i Hustadvika med en sekk som inneholdt 240 gram cannabis.

Den siste siktelsen mot kvinnen er for å ha oppgitt falsk navn til en polititjenestemann i Ålesund i februar i år.

Rauma Legesenter har også vært utsatt for tyveriforsøk. Foto: Jarl G. Sandholm

Beslag

Så langt i den pågående saken er det kun tatt en rettsavgjørelse om et beslag pålydende 6500 kroner. Beslaget ble gjort av politiet i februar i fjor. Pengene ble funnet i en lommebok som også inneholdt blant annet bankkortet til busspassasjeren som ble frastjålet mobiltelefonen, på den tidligere nevnte bussturen mellom Åndalsnes og Oslo.

Politiinspektør Anders Skorpen Trøen er aktor i saken. Foto: Romsdals Budstikke

Siktede motsatte seg beslaget og krevde spørsmålet om å opprettholde beslaget brakt inn for retten. Retten innkalte partene til muntlige forhandlinger om hvorvidt beslaget skulle opprettholdes, men siktede møtte imidlertid ikke til disse forhandlingene. Det foreligger ingen opplysninger om at siktede hadde gyldig grunn for sitt fravær.

– Det er foreløpig ikke satt noen dato for når saken skal opp i retten, men alle punktene i siktelsen vil sannsynligvis bli behandlet samtidig, sier aktor i saken, politiinspektør Anders Skorpen Trøen.