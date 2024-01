Han tek over etter Sandra Borch (Sp), som trekte seg etter avsløringar om at ho hadde kopiert tekst frå andre i masteroppgåva si.

Med grønt slips om halsen vart Hoel gratulert av venner og familie på Slottsplassen tysdag.

– Hoel og er ein kunnskapsrik, jordnær og raus person – og ein god samtalepartnar, sa Støre då han møtte pressa litt seinare.

– Han er til og med godt likt blant dei han skal styre, heldt statsministeren fram.

Hoel kjem frå stillinga som statssekretær for Borch i Kunnskapsdepartementet. Han var også statssekretær for Ola Borten Moe (Sp), som gjekk av frå ministerposten etter aksjesaka.

Han vart henta til jobben frå professorjobben på Høgskulen på Vestlandet i 2021.

– Solid bakgrunn

Ifølgje Støre blir det bra å få ein historieprofessor i regjeringskollegiet.

– Oddmund har solid bakgrunn frå kunnskapssektoren og no frå Kunnskapsdepartementet, seier statsministeren.

55-åringen har doktorgrad i historie og har jobba med språkforsking. Opphavleg kjem han frå Trondheim.

På laget får han Borchs vararepresentant på Stortinget, Ivar B. Prestbakmo, som statssekretær.

Før han vart statssekretær i Kunnskapsdepartementet, sat han i Luster kommunestyre for Senterpartiet.

Strevsamt for Støre

Støre seier at dei ikkje har gjort eigne plagiatundersøkingar av Hoels akademiske arbeid.

– Men vi har inntrykk av at andre har gjort det, og at det har komme ut til fordel for kandidaten, seier Støre.

Han seier det er «arbeidsamt» å leie ei regjering som har vore ramma av ei rekke uønskte statsrådsavgangar.

Til no har seks statsrådar i Støres regjering gått av som følgje av skandalar.

– Eg skulle gjerne vore alle dei sakene forutan.

I tillegg gjekk tre statsrådar til av i ei rokering i regjeringa i oktober. Halvparten av Støres opphavlege mannskap er altså borte.

Kjerkols oppgåve blir undersøkt

På pressekonferansen fekk Støre også spørsmål om saka til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Det er på sin plass at ho verken blir behandla mildare eller strengare enn andre studentar, ifølgje Støre.

Etter at Borchs sak vart kjend i riksmedia, bad Støre alle statsrådane gå gjennom eiga akademisk historie og melde frå viss det dei kjem over saker som kan by på problem.

– Eg har ikkje fått noko tilbakemelding på noko som har gitt grunn til uro, sa Støre.