Etter rundt ti kilometer oppsto det full forvirring. Juryleder Torbjørn Broks Pettersen sier at flere mønepanner ikke ble fjernet før løperne kom til det punktet.

Det førte til at mange løpere gikk feil. Noen minutter senere ble det kjent at rennet ble kansellert.

– Det er en løypevakt som ikke var rask nok med å fjerne mønepannene. Heidi Weng og flere andre gikk riktig, men svært mange har skåret ned og gått 250-300 meter for langt … Det er ikke verdig et NM, og heller ikke verdig det vi driver på med på Beitostølen, sa juryleder Broks Pettersen til pressen.

– Jeg kan ikke gjøre annet enn å be om unnskyldning på vegne av hele organisasjonen, sa han videre.

Weng støtter avgjørelsen

Astrid Øyre Slind ledet rennet før skibyttet midtveis, men plutselig var Weng i front. Deretter startet forvirringen.

– Det er en fin avgjørelse. Jeg måtte bare stoppe opp og se på skiltene en gang til. Det er en seier at jeg tok rett, lo Weng til NRK etter rennet.

– Jeg må innrømme at jeg måtte stoppe opp og se. Det er synd, men fort gjort, fortsatte hun.

Slind var overrasket da hun plutselig hadde blitt forbigått av Weng.

– Det er kjedelig. Det blir en parodi at man ikke markerer løypa rett. Det var mønepanner som sperret løypa, og da gikk jeg heller rundt. Det blir bare rot. Jeg hadde sett på løypekartet, men ble usikker på om jeg hadde lest feil. Jeg så plutselig bare at Heidi var foran meg, sa Astrid Øyre Slind til NRK.

– Jeg visste det ikke før jeg kom i mål, sa Sophia Laukli.

– Fryktelig kjipt

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum sier til NTB at det er en kjip situasjon.

– Det er fryktelig kjipt. Jeg har stått uti der så jeg har ikke fått med meg alt som har skjedd. Det er fryktelig kjipt for alle som går her, og mine tanker går også til løypevakta, sier Nossum til NTB.

Torbjørn Skogstad, leder av langrennskomiteen i Skiforbundet, sa dette til NTB etter kaosrennet:

– Det er kjempetrist. Det er jo en stor feil, men samtidig en liten feil som får store konsekvenser.