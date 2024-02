Brannen brøt ut klokken 1.40 natt til lørdag, uttaler stålverket Novolipetsk (NLMK) i sosiale medier. Selskapet har ikke svart på Reuters' henvendelser om å få flere opplysninger i saken.

Men guvernør Igor Artamonov bekrefter at det var brann på stålverket. I et innlegg på Telegram skriver han at brannen ble slokket. Artamonov legger til at det ikke var fare for farlige utslipp. Ingen personer er rammet, ifølge guvernøren.

Lipetsk ligger rundt 400 kilometer sør for Moskva, og omtrent like langt fra den ukrainske grensen. Foreløpig informasjon tyder på at brannen ble utløst av en drone, uttaler guvernøren. Han nevner ikke Ukraina i uttalelsen.

En video lagt ut i sosiale medier viser en eksplosjon, med en stor oransje flamme som lyser opp nattehimmelen. Avisen Ukrainska Pravda skriver, med henvisning til flere øyenvitner, at det ble hørt flere eksplosjoner over Lipetsk før brannen brøt ut.

Samtidig meldte det russiske forsvarsdepartementet natt til lørdag om ukrainske droneangrep i Tula-regionen, rundt 150 kilometer sør for Moskva, og i Kursk-området nærmere den ukrainske grensen.