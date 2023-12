CO2-utslippene øker tross fornybarvekst

Rekordvekst i fornybar energi er ikke nok til å få bukt med verdens CO2-utslipp, som økte med 1,1 prosent i år, ifølge Ciceros årlige analyse av globale CO2-utslipp.

– Vi ser stadig rekordvekst i ren energi, men har samtidig ikke klart å kontrollere veksten i fossile brensler tilstrekkelig. Derfor fortsetter de globale CO2-utslippene å stige, sier seniorforsker Glen Peters ved klimaforskningssenteret.

FN: Tunge angrep på Gazastripen

Angrepene på Gazastripen det siste døgnet har vært blant de tyngste så langt, advarer FN.

– Israel bomber fra lufta, jorda og sjøen i hele Gaza, samt har bakkeoperasjoner. Kampene har tiltatt betydelig, og palestinske grupper fortsetter å skyte raketter mot Israel, skriver FN.

Minst 349 palestinere ble drept og 750 såret i dette tidsrommet, ifølge palestinske helsemyndigheter.

Vegtrafikksentralen advarer mot glatte veier

Det er så kaldt at salt og sand ikke hjelper på både hovedveier og sideveier. Vegvesenet ber folk kjøre forsiktig på jobb tirsdag.

Langs E16 ved Voss oppover forbi Oppheim og på fylkesvei 5 i Lærdal er det strekninger som salt og sand ikke biter på. Nord for Oslo er den viktigste trafikkåren E6 rammet, på Østlandet er det så kaldt at både hoved- og sideveier blir glatte.

Nye fredssamtaler for Colombia

Colombia sier de har gjenopptatt fredssamtalene med ELN-geriljaen i Mexico by. Også representanter fra Brasil, Mexico, Chile, Cuba, Venezuela og Norge er til stede som garantister og tilretteleggere for samtalene.

– Med begge partenes velvilje og internasjonal støtte har vi tillit til at denne nye runden med forhandlinger vil bane vei for å oppnå en endelig og varig løsning på konflikten, sier Colombias utenriksdepartement i en uttalelse.

Politiet: Svindlere ringer fra norsk nummer

Politiet i Sørøst sier de nå får mange henvendelser fra folk som ringes opp av svindlere som utgir seg for å være politi. Politiet kommer aldri til å be folk om å oppgi Bank-ID over telefon, understreker politiet i en pressemelding.