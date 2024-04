«Flere i NRK uttrykte bekymring før publisering. Dette burde ha medført at det ble tatt en lengre pause i produksjonen. Man burde brukt mer tid og løftet fram alternative løsningsforslag før ny publiseringsbeslutning ble tatt».

Det er ett av læringspunktene i den interne evalueringen i NRK av «Bamsegutt»-saken, skriver NRK.

Evalueringen ble lagt fram på Skup-konferansen i Tønsberg lørdag av kringkastingssjef, Vibeke Fürst Haugen.

Skeptisk til at dommen skulle utelates

Ifølge evalueringen uttrykte Haugen skepsis til at overgrepsdommen skulle utelates fra serien. Hun ba imidlertid ikke om en fullstendig gjennomgang av serien før publisering.

– Jeg angrer fortsatt på at jeg ikke gjorde det, sa hun fra scenen på Skup, ifølge NRK.

Haugen forteller at flere har reagert på at NRK ikke har vært tidligere ute med evalueringen.

– Vi har tatt saken på alvor. Vi har behov for å kommunisere internt før vi gjør det eksternt. Det er krevende å drive selvpisking for åpen scene, sier hun til Medier24.

– Ikke NRK som har det verst

TV-serien «Ingen elsker Bamsegutt» ble sendt på NRK høsten 2023. Den ble avpublisert etter kun én uke, etter at det ble kjent at mannen som medvirket i serien hadde en betinget sedelighetsdom mot seg.

NRK ble gjort kjent med dommen en måned før publisering av serien, men valgte å ikke omtale den.

Kringkastingssjefen understreker lørdag at det ikke er NRK som har det verst.

– Den største belastningen har rammet Bamsegutt og de fornærmede i 1991, sier hun til Medier24.

Ble provosert av å se serien

To av de fornærmede i saken fra 1991 var til stede på Skup-konferansen, skriver flere aviser. Foran en fullsatt sal av journalister, fortalte de om hvordan det opplevdes å se NRKs-dokumentar.

– Jeg ble veldig provosert. Jeg følte nesten overgrepet på nytt, sa en av dem, skriver TV 2.

– Jeg ble veldig uvel, og gikk nesten tilbake der jeg var som liten, sa det andre offeret.

Begjære gjenopptakelse

Lørdag ble det også kjent at advokaten til «Bamsegutt» vurderer å begjære gjenopptakelse av dom fra 1991.

– Sammen med min klient vurderer jeg å begjære gjenopptakelse av saken, noe jeg mener det kan være grunnlag for, sier advokat Leif Strøm til Aftenposten.

Bamsegutt har hele tiden nektet straffskyld for sedelighetsdommen han ble dømt for i 1991.

– Det betyr ikke at de fornærmede ikke har vært utsatt for overgrep, men at det finnes en annen gjerningsmann, sier Strøm videre.