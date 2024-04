Dette fikk TV 2 bekreftet av kommunikasjonssjef i Vestre AS, Marianne Otterdahl Møller, mandag ettermiddag.

– Ansatte i Vestre har behandlingsforsikring. I Norge leveres dette gjennom Gjensidige. Forsikringen kom på plass i 2018 etter ønske og forslag fra de ansatte i forhandlinger om total kompensasjonspakke i selskapet, skriver Møller i en epost til kanalen.

Hun opplyser videre at forsikringen dekker elementer rundt lovbestemt yrkesskade og yrkessykdom, samt behandlingsforsikring.

Vestre bekrefter at avtalen også omfattet ham selv.

– Jeg har nå undersøkt dette nærmere og kan bekrefte at Vestre AS innførte en avtale om helseforsikring i 2018 da jeg var daglig leder. Det innebærer at jeg hadde privat helseforsikring som en del av denne avtalen, fram til jeg sluttet i Vestre AS i oktober 2021. Utover dette må spørsmål om Vestre AS' avtaler rettes til selskapet, sier Vestre.

Høyresiden jubler

Helsepolitisk talsperson i Venstre Alfred Bjørlo synes avsløringen er strålende nyheter.

– Venstre heiser flagget til topps for Vestre!, sier Bjørlo i en pressemelding.

– Endelig har regjeringa Støre fått en helseminister som har et positivt syn på mangfold og samspill offentlig/privat i helsesektoren – i motsetning til forgjenger Kjerkol som mente at private helseforsikringer «undergraver vår felles helsetjeneste», fortsetter han.

Frp-leder Sylvi Listhaug sier til TV 2 at hun synes det er «flott» at Vestre som daglig leder var pragmatisk når det kom til bruk av private helsetjenester.

– Vestre bør ha like stor omsorg for vanlige folk som han hadde for egne ansatte da han var i daglig leder i Vestre AS, sier hun.

Frykter amerikanisert helsevesen

Stortingsrepresentant for Rødt, Seher Aydar, er ikke like fornøyd.

– Min klare oppfordring til Vestre er at han tegner en helseforsikring for alle i Norge. Det offentlige helsevesenet må styrkes sånn at alle er sikre på at de får den hjelpen de trenger, når de trenger det uavhengig av økonomi. Det er nettopp det han kan gjøre som helseminister, sier Aydar.

Hun mener en helseminister fra Arbeiderpartiet må sikre at alle skal ha tilgang til helsetjenester uavhengig av hvor de jobber.

– Vi står ved et veiskille, og spørsmålet er om vi skal ha et helsevesen for alle, eller kjøre i full fart mot et todelt amerikanisert helsevesen, fortsetter hun.