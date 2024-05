– Dette strider mot alt hva Blindheim ungdomsskole står for. Vi ønsker å være inkluderende og heie på mangfoldet, sier Buset til Sunnmørsposten tirsdag kveld.

Han er konstituert rektor ved skolen.

Nyheten om at kommunedirektøren i Ålesund har bestemt at skolene i kommunen ikke får heise Pride-flagget i år har fått mye oppmerksomhet tirsdag, med både støtte og motstand av vedtaket.

Buset tar altså et klart standpunkt mot sin egen arbeidsgiver.

– Det er veldig trist og flaut. Det går imot Ålesund kommune sine egner verdier, som er å være åpne, engasjerte og modige. Vi ønsker å synliggjøre mangfold, solidaritet og fellesskap, utdyper Buset.

Heises onsdag

Rektoren sier han selv har vedtatt at Blindheim ungdomsskole kommer til å heise Pride-flagget onsdag morgen, og deretter ut uka og neste uke.

Men hele ledergruppa ved skolen står bak ham.

– Hva tenker du om å trosse et vedtak fra kommunedirektøren?

– Om han ønsker å kalle meg inn på teppet får han gjøre det. Dette er en så viktig sak for så mange. Og skal jeg kunne se mine ansatte og elver som er skeive i øynene, så må vi tørre å ta et standpunkt, sier Halgeir Buset.

Den konstituerte rektoren forteller at Blindheim ungdomsskole har heist Pride-flagget de siste seks-sju årene.

Grunnen til at de heiser det allerede onsdag er at de ikke får lov i selve Pride-uka.

Det er dette flagget det nå strides om i Ålesund kommune. Foto: Lise Åserud/NTB

Flagges på rådhuset

Rektorer ved alle skolene i Ålesund fikk beskjeden om at de ikke får heise Pride-flagget i år i en e-post i starten av mai.

I e-posten skriver kommunalsjef Hildegunn Pedersen blant annet:

«Skolene skal være for alle elever og det blir arbeidet med inkludering og mangfold hver dag gjennom året. Kommunedirektøren har etter ønske fra flere bestemt at det ikke flagges ved skolene i Ålesund under Pride i år. Det vil flagges på rådhuset og i sentrum. Ordfører er orientert om avgjørelsen.»

Tidligere har det vært opp til den enkelte skole å bestemme om man skal heise regnbueflagget eller ikke.