Det opplyser luftfartsverket Federal Aviation Administration (FAA) lørdag.

– FAA krever umiddelbare inspeksjoner av enkelte Boeing 737-9 MAX-fly før de kan gjenoppta flygningene, sier FAA-leder Mike Whitaker.

Tidligere ble det kjent at Alaska Airlines midlertidig hadde stanset flygningene med sine fly av typen. Det innebar at 97 avganger ble avlyst lørdag. Flyselskapet har 65 slike fly.

Rev skjorta av kroppen

Det skjer etter en dramatisk hendelse fredag. Et fly fra Alaska Airlines hadde tatt av fra Portland og var på vei til Ontario i California da et panel i skroget plutselig sviktet 6 minutter etter avgang. Lufta ble sugd ut av kabinen med voldsom kraft.

På raden der vinduet forsvant, satt en ung gutt og moren hans, ifølge passasjeren Evan Smith. Han forteller at barnets skjorte ble dratt av kroppen hans og forsvant ut av flyet i luftstrømmen.

– Vi hørte et stort, kraftig smell bak, på venstre side. Det kom en susende lyd, og oksygenmaskene kom raskt ut. Alle tok dem på, forteller han til kanalen KATU-TV.

Det var 174 passasjerer og en besetning på seks om bord. Ingen ble alvorlig skadd i hendelsen, og flyet landet omkring 20 minutter etter avgang. Brannvesenet skal ha tatt hånd om noen lettere skader, og en person ble tatt med for ytterligere behandling.

USAs samferdselsminister Pete Buttigieg er orientert om hendelsen, opplyste departementet i en uttalelse lørdag.

4,8 kilometers høyde

Hendelsen fant sted i 17-tida fredag, lokal tid. Flyet hadde nådd en høyde på 16.000 fot, tilsvarende 4,8 kilometer, da skroget sviktet. Flygerne sendte ut nødsignal og gikk raskt ned til rundt 3 kilometers høyde, der det er nok oksygen til å puste normalt. 13 minutter senere landet flyet trygt.

Bilder tatt av en passasjer viser det som ser ut til å være en seterad ved nødutgangen der vinduet og deler av veggen mangler.

KPTV har lagt ut bilder fra en annen passasjer som viser et stort hull i flykroppen. På et bilde tatt fra utsiden ser det ut til at et helt panel mangler.

Panel for nødutgang

– Denne flymodellen, Boeing 737-9, kan brukes på ulike måter. Det finnes mulighet både for å sette inn flere drivstofftanker og flere seter, sier flykaptein Jo Bjørn Skatval i Norsk Flygerforbund i en epost til NTB.

Han forteller at det trengs flere nødutganger hvis det settes inn flere seter enn i standardversjonen.

– Det har Boeing forberedt med å designe et eget panel hvor en evakueringsdør kan settes inn. Sett utenfra kan en skimte omrisset av en nødutgang, uten at det er en reell utgang, bak vingen på standardmodeller, sier han, og fortsetter:

– Alaska Airlines-flyet er en standardmodell, og det ser ut ifra bildene ut til at det er panelet hvor den ekstra nødutgangen skal være på andre modeller, som er forsvunnet, sier han.

Skatval understreker at han ikke vil spekulere om årsaken.

– Hvorfor delen har løsnet eller blitt «blåst ut» av trykket, vil undersøkelsene avdekke, sier han.

Nytt fly

Ifølge FAAs nettpubliserte lister ble flyet ferdigstilt og godkjent for bare to måneder siden.

Boeings storsatsing 737 MAX er en modernisert utgave av en flytype som har vært i bruk i flere tiår. Flytypen hatt en rekke problemer, først og fremst to katastrofale ulykker i Etiopia og Indonesia. De kostet 346 mennesker livet.

Våren 2019 ble flyene satt på bakken, mens en systemfeil som fikk flyet til å styrtdykke ved for kraftig oppstigning, ble løst.

Rett før nyttår 2021 fikk flytypen igjen klarsignal i USA. Flere land fulgte etter, og flytypen er nå i vanlig trafikk igjen.