Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank mener tallene viser at Norges Banks rentegrep virker.

Samtidig var tremånedersveksten på bare 0,1 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Nedgangen i november skyldes et fall i kraftproduksjonen og fisket. Det er næringer hvor aktiviteten svinger mye, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet, Pål Sletten, i SSB.

Økt varekjøp i november

En nedgang i elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning, og i fiske og fangst, utgjorde de største bidragene til fallet i november. Holdes elektrisitetsnæringen og fisket utenom, ville det vært en vekst i fastlandsøkonomien på 0,1 prosent den måneden.

Samtidig var helse- og omsorgstjenestene med på å trekke opp.

Til tross for høy vekst i varekonsumet, utviklet husholdningenes konsum seg flatt i november.

– Nordmenn har strammet inn budsjettene og redusert varekonsumet gjennom 2023, men i likhet med tidligere år økte varekjøpene i november. Det tyder på at november har blitt en stadig viktigere måned for julehandel i Norge, forklarer Sletten.

– Rentevåpenet har fungert

Novembertallene viser igjen at norsk økonomi har flatet ut som ventet, mener sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

– Det er likevel verd å notere seg at november er en måned hvor tallene normalt stiger. Derfor er det åpenbart at rentehoppene har vært med på å bremse Black Friday som er i november, sier Knudsen og legger til:

– Før rentemøtet i neste uke er dette tall som forteller Norges Bank at rentevåpenet har fungert, og at fallet ikke er så stort at det gir grunn til bekymring.