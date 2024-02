Meklingsfristen mellom NHO og Parat var ved midnatt natt til lørdag. Piloter som flyr redningshelikoptre på Svalbard ville ha blitt tatt ut i streik. Det nekter regjeringen.

– Jeg kalte inn partene til et møte i natt. I møtet ble det klart at det ikke var mulig for partene å finne en løsning slik det er nå. På vegne av statsråden har jeg derfor varslet om at det vil bli fremmet en lovproposisjon om tvungen lønnsnemnd, sier statssekretær Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Statens helsetilsyn har sagt at det var fare for liv og helse hvis det ble streik. Regjeringen forbyr streiken, slår Parat fast.

Krever tariffavtale

De ansatte i CHC Helicopter Service krever tariffavtale. Nå setter Parat sin lit til at Rikslønnsnemnda avgir en kjennelse som gir dem det. Andre piloter i CHC har tariffavtale.

– Det er en selvfølge at også Parats medlemmer skal ha rett til å påvirke egne arbeidsvilkår, sier Lars Petter Larsen, som har ledet forhandlingene for Parat.

Han mener helikopterpilotene er i en utsatt stilling.

– Så lenge regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd har ikke denne gruppen reell streikerett, og dermed heller ingen mulighet til å sette makt bak sine krav i forhandlingene, sier Larsen.

Regjeringen påpeker at alle de ti pilotene som jobber på redningshelikoptrene, ville ha blitt tatt ut i streik.

– Statens helsetilsyn mener at den akuttmedisinske beredskapen vil bli så svekket som følge av en streik at det vil medføre fare for liv og helse. Når partene ikke finner en løsning på en så alvorlig situasjon har myndighetene ikke annet valg enn å gripe inn, sier Hopsø.

Ikke fornøyd

Statssekretæren sier han ikke er fornøyd med at ansvaret for konsekvensene av konflikten er skjøvet over på regjeringen.

– Det er partene selv som er ansvarlig for å finne en løsning. De har også ansvar for å benytte dispensasjoner og andre tiltak for å beskytte liv og helse, sier han.

Lederen av pilotforbundet i Parat, Carl Rego, sier at Rikslønnsnemnda ikke kan komme til en annen beslutning enn å gi dem tariffavtale.

– Skulle vi ikke nå fram i Rikslønnsnemnda, vil foreningene i Pilotforbundet vurdere hvordan vi sammen skal håndtere dette videre, sier han.