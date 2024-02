– For folk som meg, som har mista alt, er dette ei veldig god løysing. I alle fall mellombels, seier Tetiana til FN-organisasjonen UNHCR.

Då Russland invaderte Ukraina for to år sidan, gøymde Tetiana og ektemannen Vladyslav (55) seg i over ein månad i ein kjellar i eit nabohus. Heimen deira, som ligg i landsbyen Horenka i Butsja utanfor Kyiv, vart totalskadd av rakettangrep.

– Eg prøvde å finne ei alternativ løysing i eitt år. Eg budde hos vennene mine, hos slektningar, men eg drog heile tida tilbake hit for å ta vare på tomta og hagen, seier ho.

Norske midlar

Sidan krigen starta for to år sidan, har Noreg delt ut 15,2 milliardar kroner i sivil og humanitær støtte til Ukraina, mellom anna til UNHCR som har fått bygd mikrohuset Tetiana bur i.

Den sivile støtta frå det norske Nansen-programmet til Ukraina blir forvalta av Norad og går til alt frå gjenoppbygging av skular og heim, til minerydding, psykisk helsehjelp, tilgang på straum og reint vatn.

– Den sivile hjelpa som Ukraina får, er heilt avgjerande for forsvarskampen deira òg. For du kan ikkje forsvare deg mot fiendar utan å ha energi og helsehjelp, og utan at samfunnet fungerer, seier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell til NTB.

I Butsja-området har pengane mellom anna gått til å byggje opp skular og hus som vart øydelagde av russarane. Berre i landsbyen Horenka åleine har UNHCR reparert 110 privathus og fått installert fem mikrohus.

– Det er ei støtte ein kan gi til dei som har fått huset sitt øydelagt, når det ikkje kan reparerast eller byggjast opp att, sånn at ein har tak over hovudet og kan bruke det ein periode, seier Solhjell.

Totalt har UNHCR reparert eller erstatta 22.221 øydelagde hus i Ukraina etter krigsutbrotet, ifølgje Norad.

– Gir veldig meining

For Tetiana og ektemannen Vladyslav (55), betyr støtta at dei kan bu på sin eigen eigedom medan dei ventar på å få reparert bustaden sin.

– Det å bu heime hos andre fungerer ikkje så bra for meg. Dette mikrohuset kan ikkje erstatte huset vårt, men det gir veldig meining for meg og mannen min. Fire generasjonar har budd her på denne tomta, og eg ville aldri drege herfrå, seier Tetiana til UNHCR.

Dei besøkte henne i slutten av januar. Mikrohuset vart sett opp i juni i fjor.

Ferdighusa er produserte lokalt og blir sette opp klar til bruk. Dei har same funksjonar som eit vanleg hus – med standard kjøkken, bad, toalett, møblar og kvitevarer.

Omfattande støtte

Det er Stortinget som einstemmig har bestemt at Noreg skal gi 75 milliardar kroner til Ukraina over ein periode på fem år. Forsvarsdepartementet forvaltar den militære støtta, medan Norad har ansvar for den sivile støtta.

Så langt har pengane vorte fordelte cirka femti-femti.

– Den humanitære situasjonen i Ukraina er veldig alvorleg. Millionar av menneske er fordrivne internt i landet og treng hjelp, seier Solhjell.

Den norske hjelpa blir gitt gjennom store internasjonale aktørar, som FN-systemet og Verdsbanken. I tillegg blir dei veletablerte norske hjelpeorganisasjonane nytta.

– Nokre av pengane går til akutthjelp, til dømes kontantutbetalingar til folk som er på flukt, eller til helsehjelp, seier Norad-direktøren.

Noreg har også støtta mineryddingsprosjekt gjennom Norsk Folkehjelp.

– I fjor vinter var Noregs støtte til energi, både i form av gass og elektrisitet, heilt avgjerande. Energisystemet er noko russarane har gått spesielt etter. Det trengst for å drifte institusjonar og sjukehus. I tillegg blir det kaldt om vinteren, og det trengst oppvarming, seier Solhjell.

(©NPK)