Hendinga skjedde torsdag ettermiddag. Mannen var ifølgje Bergens Tidende misfornøgd med servicen.

– Det er ein vrang og vanskeleg person, som drikk alkohol i lokalet, så der er vi oppe og skal få han følgde ut, seier operasjonsleiar Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt.

Mannen er ifølgje avisa ei kjenning av politiet og er sett i drukkenskapsarresten. Han hadde ein machete i ein bag.

– Denne skal ikkje ha vore framme. Det var ikkje utøvd noko vald eller fremja nokre truslar, seier operasjonsleiaren.

I september 2021 vart ein tilsett ved det same Nav-kontoret knivstukken og drepen under ein brukarsamtale. Ein mann i 40-åra er dømd til 21 års forvaring. Han har anka dommen til Høgsterett for å få gjort han om til fengselsstraff.