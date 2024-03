Dei fleste hundeeigarar veit at sjokolade ikkje er bra for hunden, men det er fleire av godsakene i påskeegget som kan vere rein gift for den firbeinte, skriv Aftenposten.

Ifølgje veterinær Trude Mostue er påska ei av høgsesongane for forgifting. Inntak av sjokolade, druer eller bolledeig til heving er nokon av dei vanlegaste grunnane til at hunden blir sjuk.

– I påska er det gjerne folksamt og mange aktivitetar. Gjester på besøk er kanskje ikkje vane med å halde enkelte matvarer unna dyr, seier Mostue.

Utanom sjokoladar og druer, kan også påskeliljer vere giftige for dyra. Spesielt løken som hundar kan finne på å grave opp og ete.

Dessutan råder Mostue om at godteri som inneheld søtstoffet xylitol kan vere livstrugande. Det er vanleg at sukkerfri tyggegummi og pastillar inneheld dette søtstoffet.

– Denne forma for forgifting kan vere skummel fordi den har både ein akuttfase og ein sein fase. Det kan ta litt tid før symptoma viser seg, forklarer ho.

Eit gram xylitol kan vere farleg for ein mellomstor hund, så ein hund som har fått i seg tre til fire bitar tyggegummi burde behandlast av veterinær.

Det viktigaste tipset Mostue har til hundeeigarar er å tenkje førebyggjande, som til dømes å rydde bort godteriet same kveld slik at det ikkje er tilgjengeleg for hunden om morgonen.

