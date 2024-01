– Det er fint å endelig få de norske flyene ned hit til Skrydstrup, sier oberstløytnant Bård Bakke i en pressemelding.

Flyene har vært en viktig del av det norske Forsvaret i lang tid.

– Etter over 40 år i tjeneste for det norske luftforsvaret, i trening og operasjoner i Norge og utlandet, vil flyene nå brukes for å hjelpe Ukraina i sin forsvarskamp. Nå kan vi bidra enda mer i støtten til Ukraina, forteller Bakke.

I Norge ble F-16-flyene pensjonert i januar 2022. 32 av flyene er solgt til Romania. Forsvaret har jobbet siden juli i fjor med å klargjøre flyene som skulle sendes til Danmark.