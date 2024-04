– I e-post-saka meiner vi per no at det ikkje er nokon reell fare. Det er på bakgrunn av det vi har funne ut om avsendaren, seier seniorrådgivar Martin Bernsen i Politiets tryggingsteneste (PST) til NTB.

Stortinget vart onsdag sperra av etter at det vart sett fram to bombetruslar mot nasjonalforsamlinga tysdag kveld. Sperringa vart oppheva tidleg onsdag ettermiddag.

PST etterforskar begge sakene, og Bernsen seier at sakene har høg prioritet. Han vil ikkje svare på om det blir arrestasjonar eller siktingar i dei to sakene.

Truslane vart sett fram på e-post og gjennom nettforumet 4chan.

«Noen av dere er greie. Ikke gå til Stortinget klokken 10 i morgen», skreiv ein anonym brukar på 4chan, ifølgje Aftenposten.

– Det kan generelt vere krevjande å finne ut kven som står bak ytringar på slike nettsamfunn. Vi jobbar no med å setje truslane i kontekst for å sjå om dei er reelle, seier Bernsen.

