Netanyahu: Ikke lyktes i å minimere tallet på sivile ofre

I et TV-intervju vedgår statsminister Benjamin Netanyahu at Israel ikke har lyktes i å minimere tallet å sivile ofre i kampen mot Hamas på Gazastripen.

– Alle sivile dødsfall er en tragedie. Og vi skulle ikke ha hatt noen, for vi gjør alt vi kan for å få sivile i sikkerhet, mens Hamas gjør at de kan for å sette dem i fare, statsministeren i CBS-intervjuet.

Drapsdømt mann henrettet i Texas

I Texas er en 53 år gammel mann henrettet med giftsprøyte. Han var dømt for å ha bortført og kvalt ei jente på fem år for nesten 22 år siden.

Ifølge påtalemyndigheten ble jenta lokket ut av en butikk i El Paso 18. november 2001, før gjerningsmannen, David Renteria, skal ha kvalt henne med en plastpose og satt fyr på liket. Levningene ble funnet 2,5 mil unna dager etter. 53-åringen ble erklært død i natt norsk tid i et fengsel i Huntsville.

Mann siktet for uaktsomt drap på jødisk demonstrant

En 50 år gammel mann er siktet for vold og uaktsomt drap etter at en jødisk mann døde etter en demonstrasjon i byen Thousand Oaks i California.

Ifølge påtalemyndigheten i Ventura fylke påførte den siktede offeret, 69-årige Paul Kessler, grov kroppsskade i en konfrontasjon da det ble holdt en pro-israelsk og en pro-palestinsk demonstrasjon samtidig. Dette skjedde 5. november i Thousand Oaks, som er en forstad til Los Angeles. Kessler døde dagen etter.

Mann kritisk skadd i fallulykke i Bergen

En mann i 50-årene er kritisk skadd etter en fallulykke på et hotell i Bergen. Politiet mener det framstår som en ulykke.

Politiet opplyser at de ved 3-tiden fikk melding om en mulig fallulykke i trappegang på et hotell i Bergen sentrum. Politiet opplyser at det framstår som en ulykke og at det ikke er noe som tyder på at det har skjedd noe kriminelt.

Norsk film om Gaza vant internasjonal pris

Den norske filmen Life is beautiful – med handling fra Gaza – vant prisen for beste regi på den internasjonale dokumentarfilmfestival IDFA.

Det er den palestinske filmregissøren Mohamed Jabaly som står bak filmen. Jabaly har blant annet regissert den prisvinnende dokumentarfilmen «Ambulance» om Gaza-krigen i 2014.

Djokovic fikk semifinale-hjelp i ATP-sluttspillet

Verdensener Novak Djokovic fikk den hjelpen han trengte for å ta seg til semifinalen i ATP-sluttspillet. Serberen var avhengig av at italienske Jannik Sinner vant sin kamp mot danske Holger Rune, noe italieneren gjorde.

Sinner, som dermed vant samtlige tre kamper i gruppespillet, tar seg videre som gruppevinner – mens Djokovic tar seg videre som gruppetoer. For Holger Rune og polske Hubert Hurkacz er turneringen over.

Argentina tapte i VM-kvalifiseringen

Argentina hadde vunnet samtlige av de fire første kampene i VM-kvalifiseringen, men hjemme mot Uruguay ble seiersrekken brutt.

Uruguay vant 2-0 etter scoringer av Ronald Araújo og Darwin Núñez og påførte Argentina det første tapet siden 1-2-tapet mot Saudi-Arabia i Qatar-VM i fjor.

Følelsesladd Diaz avgjorde med faren på tribunen

Brasil ledet store deler av kampen mot Colombia, men i løpet av fire minutter i annen omgang scoret Luis Diaz to mål og sørget for 2-1-seier. På tribunen gråt den nylig løslatte faren til Diaz, som nylig ble løslatt etter 12 dagers fangenskap hos en colombiansk geriljagruppe.

TV-bildene viser at faren brast i gråt etter sønnens andre scoring, og ble omfavnet av sine nærmeste på tribunen.