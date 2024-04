Det dreide seg om en eldre mann som hadde svekket immunforsvar som følge av tidligere sykdommer. I februar 2022 ble han innlagt på et sykehus i Amsterdam med koronasmitte. Det ble påvist kontinuerlig smitte i kroppen hans fram til han døde i oktober 2023. Da var det gått 613 dager.

Forskere fra Universitetet i Amsterdam med Magda Vergouwe i spissen har gjennomført studien. De planlegger å legge fram resultatene på en kongress i regi av European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases i Barcelona i slutten av april.

Forskerne tok gjentatte prøver fra mannen underveis i sykdomsforløpet for å analysere virusets genetiske sammensetning. De fant over 50 mutasjoner, blant annet mutasjoner som gjorde at viruset klarte å omgå kroppens immunforsvar.

Bare 21 dager etter at mannen hadde fått behandling med et medikament, utviklet viruset motstand også mot dette legemiddelet. Mannen døde til slutt da en av hans tidligere sykdommer brøt ut igjen.

– Denne saken understreker risikoen for at nye immun-unnvikende varianter av SARS-CoV-2 kan oppstå hos pasienter med nedsatt immunforsvar, sier forskerne.

De mener dette viser at viruset kan endre seg svært mye hos pasienter som er smittet over lang tid. Det medfører risiko for at nye varianter av viruset kan oppstå raskere og dermed også smitte friske folk.

Ut fra det som så langt er kjent, ser det ikke ut til at den innlagte mannen i Amsterdam smittet noen andre med den endrede varianten av viruset som han hadde i kroppen.