For 17. mai melder Yr 16 grader i Ålesund, knapt nok regn og nesten ikke vind.

Resten av Nordvestlandet får det stort sett varmere.

Det betyr trolig at ingen trenger paraply på nasjonaldagen.

– Det er sjelden vi har så sikre prognoser, sier Hanne Beate Skattør, vakthavende meteorolog på Meteorologisk institutt i Oslo.

Skattør sier at i 21-dagersvarslet ligger det noe nedbør fra 18. mai. Det kan tenkes at dette kommer før. Men med det høgtrykket som ligger over landet nå, ser det ut til å bli veldig stabilt vær de neste fem dagene.

Nordvestlandet ligger dessuten an til å havne blant værvinnerne denne uka.

For Stordal melder Yr 27 grader 16. mai. Samme dag er det meldt 25 grader i Valldal.

– Det kommer østlig og sørøstlig vind. Det gir en føneffekt, der vinden blåser over fjellet og ned på andre sida. Når luft kommer ned fra høyden, varmes den opp på grunn av trykkforskjellen, forklarer Skattør.

Fra lørdag er det mer sprik i prognosene, legger meteorologen til. Det er sannsynlig at det da blir noe regn og litt kjøligere.