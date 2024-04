Varselet innebærer at 1590 arbeidstakere i hotell- og restaurantbransjen kan bli tatt ut i streik fra mandag, dersom partene ikke kommer til enighet innen fristen.

Det skjer etter at Fellesforbundet tirsdag brøt den frivillige meklingen med NHO Reiseliv om Riksavtalen. Partene har fram til nå vært i frivillig mekling etter at de brøt forhandlingene før påske, skriver Fellesforbundet i en pressemelding.

Tvungen mekling

Riksmekleren har nå innkalt partene til tvungen mekling med oppstart lørdag 13. april klokken 10. Fristen for tvungen mekling går ut søndag 14. april ved midnatt.

Riksavtalen er en overenskomst mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv og omfatter nærmere 8000 av Fellesforbundets medlemmer.

Avtalen gjelder for arbeidstakere innenfor overnattingsvirksomhet, serveringsvirksomhet, cateringvirksomhet og lignende på land.

– Kan bli streik

Fellesforbundets forhandlingsleder Clas Delp understreker at målet er å komme til enighet med NHO Reiseliv om et resultat medlemmene kan akseptere, men at dersom dette ikke går, er streik et faktum.

– Vi vet av erfaring av tvungen mekling er en krevende prosess, og har derfor forberedt medlemmene våre på en potensiell konflikt dersom det ikke blir mulig å komme til enighet med motparten, sier Delp.

Han har troen på at de med Riksmeklerens hjelp vil lykkes med å oppnå en god løsning. Delp mener kravene som stilles av Fellesforbundet, er nødvendige for å skape en mer seriøs og konkurransedyktig bransje.

– I dette oppgjøret skal vi skal sørge for at ansatte i hotell- og restaurantnæringen får en reell økning i lønningene, slår Delp fast.