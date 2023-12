Svindelen har skjedd ved at fleire Nav-brukarar har fått endra bankkontonummeret sitt for utbetaling av ytingar frå Nav.

Det var tysdag kveld det vart oppdaga at nokre utbetalingar frå Nav hadde vorte utbetalte til feil bankkonto. Det dreier seg mellom anna om pensjon og uføretrygd.

Nav trur dette kjem av at nokon har greidd å skaffe seg BankID-opplysningar frå enkelte Nav-brukarar, og endra kontonummer til eit anna enn brukarens

Nav Kontroll har så langt avdekt at det kan vere snakk om at omkring 40 av brukarane deira har fått endra bankkonto for utbetaling. og totalt skal omfanget utgjere rundt 1 million kroner.

Vest politidistrikt har sikta éin person i saka etter å ha fått melding frå Nav Kontroll Aust. Den sikta er norsk statsborgar og er busett i Vestland fylke. Politiet går ut frå at vedkommande er utlandet.

– Politiet ser ikkje bort frå at fleire personar kan vere involverte, opplyser politiadvokat Anders Hoff i Vest politidistrikt i ei pressemelding.

Etterforskinga til politiet dreier seg no om å få kartlagt hendingsgangen, hindre ytterlegare tilfelle, og dessutan prøve å sikre midlar som er utbetalte til feil mottakar.

Politiet oppmodar alle som mistenkjer at dei kan vere ramma av hendinga om å kontrollere at angitt bankkonto for utbetaling på nav.no er korrekt.

– Vi endrar løysinga slik at du må stadfeste endringa og også får varsel om at kontonummer er bytt. Dette vil redusere risikoen for svindel, seier økonomi- og styringsdirektør Marianne Fålun i Nav til VG.

ifølgje Fålun jobbar Nav no med å sørgje for at dei brukarane som er ramma får dei pengane dei skulle ha i løpet av kort tid.

(©NPK)