Giske var av valgkomiteen innstilt som styremedlem i partilaget, men før komiteens forslag gikk til avstemming, gikk den foreslåtte nestlederen Marit Selfjord fra Byåsen selv på talerstolen og foreslo at hun og Giske skulle bytte plass.

Hun mente det ville være feil om ikke det suverent største lokallaget i hele Arbeiderpartiet – Nidaros Sosialdemokratisk Forum, som Giske er leder for – ikke var representert i ledelsen av Trondheim Ap.

– Et parti som er på stø kurs mot 15 prosent, trenger et lag som Nidaros. Jeg har et forslag, og det er at Trond Giske og jeg bytter plass på innstillingen. Nidaros skal inn i ledelsen i Trondheim Arbeiderparti, sa Selfjord.

– Jeg sitter gjerne i styret, jeg sitter gjerne som styremedlem, men jeg syns at vi skal ivareta medlemmene i Nidaros gjennom å vise dem at vi setter pris på dem, sa hun.