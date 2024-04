Ifølge amerikanske tjenestepersoner bistår kineserne russerne på flere områder, blant dem felles produksjon av droner, militær romfart og maskinverktøy som brukes i produksjon av ballistiske raketter.

Kina har vært utslagsgivende i å puste nytt liv i grunnlaget for Russlands forsvarsindustri, «som ellers har hatt betydelige tilbakeslag» siden invasjonen av Ukraina, sa en anonym, høytstående amerikansk tjenesteperson under et lukket pressemøte.

– Russland gjennomfører landets mest ambisiøse forsvarsopprustning siden Sovjet-tiden, og det på en raskere tidslinje enn vi trodde var mulig i starten av denne konflikten, sa han.

Ifølge USA produserte Kina 90 prosent av mikroelektronikken, som brukes til å lage raketter, stridsvogner og fly, som Russland importerte i fjor.

– Vårt synspunkt er at et av de mest utslagsgivende trekkene vi har tilgjengelig for å støtte Ukraina nå, er å overbevise Kina om å stoppe å hjelpe Russland med bygge opp igjen grunnlaget for sin militærindustri, sa han videre.

Vil ha europeisk press

USA håper at offentliggjøringen av det som er til dels hemmeligstemplet etterretningsinformasjon, kan oppmuntre europeiske allierte til å lege press på Kina.

Tysklands statsminister Olaf Scholz drar til Beijing i helgen, og G7 har utenriksministermøte i Italia neste uke.

I tillegg ventes USAs president Joe Biden å besøke Kina de neste ukene. Finansminister Janet Yellen avsluttet et besøk i Beijing denne uka.

Ifølge de amerikanske tjenestepersonene tok Biden opp saken med Kinas president Xi Jinping da de snakket sammen over telefon nylig. Det er også et diskusjonstemsa mer USAs allierte i Europa og rundt om i verden, heter det videre.

Kina avviser

Den kinesiske ambassaden i USA framholder at Kina ikke har gitt våpen til noen av krigens parter og legger til at landet ikke er en part i krigen. Kina har imidlertid ikke fordømt den russiske invasjonen, og forholdet mellom landene har bare blitt tettere siden den brøt ut.

Talsperson Liu Pengyu for ambassaden sier til Reuters at USA ikke bør blande seg inn i eller forstyrre vanlig handel mellom Kina og Russland.

– Vi oppfordrer den amerikanske siden til å avstå fra å svartmale og lage syndebukker ut av det vanlige forholdet mellom Kina og Russland, sier Liu.

Russland har gjentatte ganger advart Kina mot å forsyne Russland med våpen, og både amerikanske og kinesiske tjenestepersoner sier at kineserne ikke har forsynt Moskva direkte med våpen.

Russland har måttet ty til tungt sanksjonerte Nord-Korea og Iran for å fylle lagrene.