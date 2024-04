Ho retta fokus mot medstudenten ho hadde skrive masteroppgåva saman med.

– De har ikkje vore snille med henne. Så skam dykk litt for det, sa Kjerkol på pressekonferansen.

Dei leverte master i helseleiing ved Nord universitet saman, ho er no underkjend på grunn av fusk.

– Dei gongene vi har publisert kritikk av oppgåva ho har skrive, har ho fått samtidig imøtegåing eller tilsvar. Då har vi sendt ein SMS om kva vi kjem til å publisere, og sagt at viss ho vil svare, kan ho ta kontakt. Vi har vore veldig klare over at rolla hennar har vore som medforfattar, og vi har ikkje ønskt å plage henne på nokon måte, seier redaksjonssjef i økonomi og politikk hos NRK, Kyrre Nakkim, til Kampanje.

TV 2s nyheitssjef etterlyser meir konkret kritikk frå Kjerkol.

– Vi har ikkje identifisert studenten og har vore påpasselege med å sladde namn i bilete av oppgåva og i attgivinga vår av dei interne dokumenta TV 2 har omtalt i saka. Jobben vår er å sjå makta i korta, og fokuset har derfor heile tida vore å lage journalistikk på helseministeren og rolla hennar og framferd i denne saka, som den mektige og offentlege personen ho er, seier nyheitssjef Fredrik Kirkevold.

Begge sjefane fortel til Kampanje at dei ønskjer debatten velkommen, og at dei lyttar til kva Ap-politikaren seier.

– Det er utruleg tøft å stå i ein mediestorm. Er vi ikkje audmjuke og ikkje tek til oss kritikken, gjer vi oss sjølve ei bjørneteneste, meiner Nakkim.

(©NPK)