– Varmtvannsledningen er ødelagt, noe som fører til mangel på varmtvann i Suðurnes. Nå er det viktig at innbyggere og næringsliv i Suðurnes sparer på all strøm og varmtvann, heter det i en oppdatering fra islandske myndigheter som er gjengitt av Ruv.

Det advares videre om at innbyggere kun kan ha på én varmeovn per bolig, og at hele strømnettet kan kollapse om man ikke etterlever dette.

– Strømnettet tåler ikke mer bruk. Om alle skrur på ovnene samtidig, kan systemet kollapse, heter det i oppdateringen.