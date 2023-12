– Han er selvfølgelig svært skuffet over avgjørelsen. Han noterer at denne saken er avgjort av kommisjonens leder alene, og er overrasket over at hun nektet kommisjonen å vurdere en så sammensatt sak, sier Øyegards advokat John Christian Elden til NTB.

Øygard ble i lagmannsretten dømt til fengsel i to år og tre måneder for gjentatte overgrep mot en tenåringsjente, og i 2013 avviste Høyesterett anken hans.

Da Øygard i 2021 begjærte saken sin gjenopptatt, argumenterte advokat John Christian Elden for at dommen var uriktig. I begjæringen pekes det blant annet på at den fornærmede jenta kan ha forklart seg bevisst uriktig.

Gjenopptakelseskommisjonen avgjorde 16. november at saken ikke skal tas opp igjen, melder NRK.

– Han vil nå sende inn en ny begjæring for behandling av en samlet Gjenopptalgelseskommisjon, for en fullstendig vurdering av saken, sier Elden.

Kommisjonen har vurdert at vilkårene for gjenåpning ikke er oppfylt, og dermed blir begjæringen forkastet. I avgjørelsen pekes det blant annet på at begjæringen inneholder påstander som allerede er tilbakevist i domstolene.

– Kommisjonens leder kan ikke se at det i domfeltes begjæring, eller i saken for øvrig, foreligger nye omstendigheter eller nye bevis som synes egnet til å føre til frifinnelse eller mildere straff, står det i avgjørelsen.