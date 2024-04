Utspillet fra Listhaug kommer etter at hun har fersk erfaring med konsekvenser av barnesykdommen, forteller hun til VG.

Familien måtte forlenge oppholdet i USA med en til to uker etter påskeferien da hennes sju år gamle sønn fikk vannkopper.

Selv om sykdommen for mange bare medfører et lett ubehag, kan den også være farlig – særlig for gravide og eldre mennesker.

– Man skal ikke ta fly med vannkopper i den perioden man kan smitte andre. Dermed besluttet vi å oppsøke lege, forteller Listhaug.

Hun mener vaksine mot vannkopper bør inn i det norske barnevaksinasjonsprogrammet.

– Vannkopper er faktisk uvanlig i USA. Her blir barn vaksinert mot dette, noe som også er innført i Tyskland, Canada og Australia. Jeg kjenner til at Storbritannias helseyndigheter ønsker å innføre vannkopp-vaksinering. Og at Folkehelseinstituttet i Norge vurderer det samme. Dette er det egentlig ikke noe mer å vurdere og forske på. Norge bør ha vaksine mot vannkopper som en del av vaksineprogram for norske barn, mener hun.