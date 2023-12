Elevar landet rundt vert fortalt at dei bør ta notat av det som vert sagt i timane. Å notere ned medan læraren snakkar, løner seg. Eller?

– Ideen om at vi bør skrive ned det som vert sagt, er blitt skapt ein eller annan gong og har levd sitt eige liv sidan, seier Göran Söderlund, professor i spesialpedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet til NRK.

Han trudde som fleirtalet at noteringa fører til betre læring, spesielt for hand. I ein ny studie han har gjennomført, kjem det derimot fram at dette ikkje stemmer.

Kort fortalt tyder resultata på at det er meir effektivt for hukommelsen å berre lytte enn både å skrive for hand og på PC.

– Slit eleven med å stave, så sit han kanskje å lurer på korleis ein skal stave orda. Og då mistar han alt som blir sagt, heilt enkelt. Det einaste han har igjen når timen er slutt, er nokre litt dårleg stava nedskrivingar, i staden for å lytte og få med seg heilskapen. Mitt tips er å lytte på det som vert sagt og heller skrive ned det du hugsar like etterpå, seier Söderlund.

Professoren var overraska over det studien viste og over at det ikkje har vorte forska på tidlegare. Han meiner på generelt grunnlag at metodane for læring har delar av skulda for nedgangen i skuleprestasjonen til norske elevar.

– Eg synest den norske skulen har fått lov til å halde på med veldig ineffektive innlæringsmetodar lenge. Det har då resultert i det me kallar «pisasjokket». Det er ingen som stiller spørsmål ved metodane, seier han.

