Folk som har vippset torsdag, kan ha fått seg en liten overraskelse. Det kan nemlig se ut som at de har blitt trukket samme summen to ganger.

– Vi har fått meldinger fra kunder om at de har blitt trukket dobbelt. Pengene er ikke borte, understreker kommunikasjonssjef Caroline Lunde i Vipps til VG.

Hun forteller at det er snakk om en teknisk feil hos TietoEvry. De opplyser til VG at jobber på spreng, og at feilen blir korrigert i løpet av dagen.