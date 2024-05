Grodås kom til AGF for et halvt år siden og skulle hjelpe til ut sesongen. Tirsdag opplyser sportssjef Stig Inge Bjørnebye at Grodås forlater klubben etter siste seriekamp søndag.

– Frode har vært hos oss i seks måneder, noe som var avtalen fra starten. Han har bidratt med sin store erfaring fra toppnivå, både som spiller og trener. Han har alltid stått for gode verdier og hardt arbeid. Vi takker ham for innsatsen og ønsker ham lykke til videre, sier Bjørnebye.

Grodås er keepertrener på det norske landslaget og innehar også stillingen som fagutvikler i Norges Fotballforbund.

Han tok permisjon fra den stillingen fram til 1. juni da han reiste til Danmark.