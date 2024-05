– I dag har jeg informert påtroppende byrådsleder Kristian Dahlberg Hauge om at jeg ikke ønsker å tiltre som byråd 13. juni, skriver Güven i en pressemelding til Adresseavisen.

Güven ble 2. mai presentert som en av de nye byrådene i Trondheim, og han var tiltenkt rollen som finansbyråd.

Bakgrunnen for at Güven trekker seg fra det nye byrådet, som enda ikke har tiltrådt, er at det nylig ble avdekket alvorlige forhold i en konkurs hos et snekkerfirma som Güvens regnskapsfirma hadde oppdrag for.

– Det er i utgangspunktet den saken som er grunnlaget for den runden vi har hatt, som har vært krevende for mange, også for Ferhat selv. Den er i hvert fall sterkt medvirkende, og hovedbegrunnelsen for den beslutningen han har tatt i dag, sier påtroppende byrådsleder Kristian Dahle Hauge til avisen.