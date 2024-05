Nordtun forteller til Nettavisen at målet er at flyttingen kan skje innen våren 2026.

Regjeringen har allerede sagt at de vil flytte russefeiringen til etter eksamen fra 2026. Dermed vil den i så fall kunne starte 17. mai dersom endringene blir gjennomført.

– Mitt inntrykk er at det kan være mulig å få til på en måte som gjør at elevene fortsatt lærer det de skal, og kanskje til og med får bedre sammenheng i læringen, sier Nordtun til Nettavisen.

Hun forteller at hun har hatt flere samtaler med Utdanningsdirektoratet og embetsverket i departementet om saken.

– Det er viktig for meg å understreke at det er mange hensyn og ulike interesser som må ivaretas for at vi skal få dette til. Eksamensavviklingen i Norge er svært kompleks, men jeg opplever at alle aktører er løsningsorienterte i de samtaler jeg har hatt hittil, sier Nordtun i en kommentar til NTB.

Med dagens regelverk trekkes elevene i videregående skole til skriftlig eksamen den 15. mai.