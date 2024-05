Løke bekrefter bruddet i en melding til Nettavisen.

– Helén og jeg har holdt sammen for denne turen. Støtten hennes har vært avgjørende. Vi har bestemt at vi ikke fortsetter som kjærester, men som veldig gode venner. Uten at det er noe dramatikk i det, skriver Løke i meldingen.

Det har ikke lyktes avisen å få en kommentar fra Oterhals.

Løke nådde mandag denne uken toppen av Mount Everest. Han forsøkte opprinnelig å bestige fjellet uten kunstig oksygen, men avbrøt rekordforsøket og nådde toppen med oksygentilførsel.

Oterhals var med på ekspedisjonen, men holdt seg på basecamp og besteg ikke toppen sammen med Løke.