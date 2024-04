Dom i rettssaken mot Anders Besseberg

Klokken tidligere 9.30 leses dommen i korrupsjonssaken mot Anders Besseberg (78), tidligere president i det internasjonale skiskytterforbundet, opp i Buskerud tingrett i Hokksund.

Da den seks uker lange rettssaken ble avsluttet i midten av februar, la påtalemyndigheten ned påstand om tre år og sju måneders ubetinget fengsel for Besseberg.

Frist for Tonje Brenna å svare kontroll- og konstitusjonskomiteen

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna har fått frist til 12. april på å svare kontroll- og konstitusjonskomiteen på nye spørsmål om opplysningsplikt vedrørende supplerende dokumenter som omtaler samarbeidet mellom Det Europeiske Wergelandsenteret og Utøya AS. Komiteen har ønsket å gjøre ytterligere undersøkelser om Brenna har brutt informasjonsplikten.

EUs legemiddelbyrå med vurdering av Ozempic og Wegovy

EUs legemiddelbyrå EMA skal etter planen komme med en oppdatering i forbindelse med granskingen av selvmordstanker hos enkelte pasienter som går på diabetes- og slankemedisinene Ozempic og Wegovy. Amerikanske FDA opplyste i januar at de ikke fant noen kausal forbindelse i en foreløpig gjennomgang.

Økonomiske nøkkeltall offentliggjøres

Kinesiske myndigheter legger fram statistikk for utviklingen i handelen i mars. I Storbritannia legger man fram utviklingen i brutto nasjonalprodukt i februar, og både i Tyskland og Frankrike publiseres de endelige estimatene for inflasjonen i mars.

Helseministeren skal legge ned grunnstein

Helseminister Ingvild Kjerkol skal etter planen legge ned grunnsteinen for et nytt bygg for sikkerhetspsykiatrien på Ila i Bærum. Det nye bygget til Helse sør-øst skal reises vis-à-vis Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Kronprinsessen samler vevende kunstnere

Kronprinsesse Mette-Marit samler mennesker, blant annet kunstnere som jobber med veving, fra hele landet til arrangementet «Samlende tråder» i Dronning Sonja Kunststall. Kronprinsessen er opptatt av veving som håndverk og kunstform, og ønsker å legge til rette for en inspirerende møteplass for hele det mangfoldige vev-Norge.

Rapport om senteret for hjertebehandling i Bodø

Helse nord får rapport fra ekspertgruppen som har vurdert etableringen av PCI-tilbudet i Nordlandssykehuset. Senteret i Bodø åpnet 2020. Det har vært strid mellom sykehusene i Bodø og Tromsø om å opprette flere miljøer for hjertebehandling. Styret i Helse nord vil på styremøtet 29. mai bestemme om de skal videreføre et senter i Bodø som i dag.

Spanias statsminister besøker Støre

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mottar Spanias statsminister Pedro Sánchez til et bilateralt møte. De skal blant annet diskutere krigen i Midtøsten. Møtet finner sted i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien 45.

Mammaopprøret knyter et 300 meter langt skjerf rundt Stortinget

Fredag 12. april er ifølge Mammaopprøret Norges Overforbruksdag, dagen Norge har brukt opp alle naturressurser vi kan bruke årlig hvis vi skal nå 1,5-gradersmålet som Norge har forpliktet seg til i Parisavtalen. Skjerfet er strikket av Mammaopprørets støttespillere rundt om i landet i samarbeid med søsterorganisasjon Rebellmammorna i Sverige.

Coachella-festivalen: Coachella 2024

Coachella-festivalen: Coachella 2024 er en musikkfestival som finner sted over to helger i april 2024. Den 23. Coachella Valley Music and Arts Festival, Coachella 2024, finner sted på Empire Polo Club i Indio, California. Headlinerne for festivalen er Lana Del Rey, Tyler, the Creator, Doja Cat og No Doubt.

NM-sluttspillet ishockey – menn

Stavanger og Vålerenga møtes til den sjuende semifinalen der beste lag etter sju kamper møter Storhamar i finale.