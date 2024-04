Senterpartiet får oppslutning på 5,5 prosent i TV 2 -målinga, som er partiets svakaste hos kanalen sidan før kommunevalet i september i fjor. Før kommunevalet fekk partiet 5,4 prosent, og sidan stortingsvalet i 2021 er partiet meir enn halvert.

– Det er lenge igjen til valet, seier Sp-leiar og finansminister Trygve Slagsvold Vedum til kanalen.

Vedum har tru på vekst.

– No skal vi berre gjere jobben. Vi la fram ein opptrappingsplan for Forsvaret førre veke. I tillegg så ser vi at vi er på veg inn i ein fase der folk igjen skal få betre råd, seier han.

Arbeidarpartiet har gått mykje opp og ned på målingane, men fekk 21 prosent av stemmene i den nye målinga, som er ein oppgang på 1,4 prosent poeng.

Andre får 2,5 prosent (-1,4), Raudt 4,9 prosent (-0,7), SV 10,6 prosent (+1,5) MDG 3,6 prosent (-0,7), Venstre 5,2 prosent (-0,7), Frp 13 prosent (-0,8), Krf 4,4 prosent (+1,4) og Høgre 28,3 prosent (+1,3).

Industri- og næringspartiet får 1,1 prosent, med ein nedgang på 1,8 prosent poeng, og dei borgarlege partia har klart fleirtal med 89 mandat mot dei raudgrønes 79.

Undersøkinga er utført av Verian for TV 2. 999 personar er intervjua i perioden 2. april til 8. april 2024. Uvissemarginen er mellom +/-1,4 og +/-2,8 prosentpoeng.

