Friidrettsbanen i Tokyo fikk mye oppmerksomhet under sommerlekene for tre år siden. Den ble omtalt som historiens kjappeste etter at designerne hadde lagt inn gummigranulat i dekket.

Grepet ga en merkbar sprett, og mange løpere satte pris på trampolinefølelsen. Går det slik den italienske fabrikanten Mondo legger opp til, blir det i sommer et nytt rekordras på Stade de France i utkanten av Paris.

Det er alltid målet for et nytt OL-dekke. Utviklingen står aldri stille, og Mondo gikk nok en gang tilbake til tegnebrettet etter suksesslekene i Japan.

– Dette er hyggelige nyheter fra Mondo. De er kvalitetsleverandør av dekke, det er det liten tvil om. Jeg likte dekket i Tokyo veldig godt, så om det blir ytterligere forbedringer på dekket til OL i Paris, så synes jeg det høres spennende ut og noe jeg gleder meg til å få testet, sier Karsten Warholm til NTB.

Ny granulat

Tilbakemeldinger fra utøvere, grundig testing og en ny type granulat har vært sentralt i prosessen med å lage underlaget Warholm skal løpe på i Paris. Gummien i det øverste laget i dekket loves å være mer elastisk enn før.

– Utøverne vil merke at denne banen er mer reaktiv og bedre egnet for konkurranse, sier Maurizio Stroppiana til nyhetsbyrået AP under en rundtur på fabrikken i Alba (i nærheten av Torino).

Han er visepresident i Mondos sportsavdeling. Selskapet har levert underlag til OL-friidretten sammenhengende siden 1976.

Algoritmer ble brukt for å finne en mer optimal form og dimensjon på luftcellene i det nye dekket. Stroppiana forteller at det er blitt designet for å minimere energitapet og forbedre ytelsen.

Karsten Warholm er opptatt av underlaget han både trener og konkurrerer på.

– Vi har faktisk en sprintstripe fra Mondo med likt dekke som ble brukt under VM i Budapest. Dette er tilnærmet same type dekke som skal bli brukt under OL i Paris. Jeg har derfor etter hvert blitt godt vant til å springe på dette dekket, sier han til NTB.

Snart på plass

Hvis været tillater det, skal underlaget rulles ut på Stade de France denne uken. Det vil være tredje gang at Mondo har stått for en slik oppgave på det franske stadionet, som arrangerte friidretts-VM i 2003.

– Dekket er lagt på en base av asfalt og er limt på plass. Det er en ganske rask prosess. Vi kommer til å jobbe i 24 timer og gjennom natten, sier Stroppiana.

For første gang i OL-historien blir løpebanen farget lilla.

– Det var en modig avgjørelse av den lokale organisasjonskomiteen. Vi har aldri gjort dette i den fargen før. Det er en lys lilla og mørkere fiolett, og det minner på en måte om det franske landskapet, mener Stroppiana.

Karsten Warholm var blant utøverne som satte verdensrekord under Tokyo-OL. Han løp inn til den banebrytende tiden 45,94 i finalen på favorittøvelsen 400 meter hekk.

Tresteghopperen Yulimar Rojas fra Venezuela forbedret på sin side verdensrekorden for kvinner til 15,67, mens amerikanske Sydney McLaughlin feide inn til kruttsterke 51,46 på 400 meter hekk for kvinner. I alt ble det satt tolv olympiske rekorder.