– Vi opplever nå en veldig stor svindelbølge, sier senior sikkerhetsrådgiver Thorbjørn Busch i Telenor Norge i en pressemelding.

Han knytter økningen i antallet uønskede samtaler til en økning i tilfeller av politisvindel.

De siste ukene har sikkerhetsavdelingen i Telenor fått inn en mengde henvendelser fra kunder som er blitt forsøkt svindlet av noen som utgir seg for å være politiet.

I noen av samtalene blir kundene møtt av en automatisk stemme som på engelsk forteller at de er under etterforskning. I andre tilfeller kan en person på flytende norsk opplyse om at kunden er blitt svindlet, og at det haster med å få stoppet dette.

I de fleste tilfellene prøver svindlerne å skremme den de ringer til å oppgi personlig informasjon – da ofte BankID.

– Politiet vil aldri, aldri, aldri spørre deg om din BankID. Dette er det utrolig viktig at folk forstår og husker på, sier politiinspektør og næringslivskontakt i Oslo politidistrikt, Christina Rooth, i pressemeldingen.