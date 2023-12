Fleire stader i Troms, Nordland, og Møre og Romsdal er det sendt ut varsel om betydeleg snøskredfare fredag.

Det kjem frå Noregs Vassdrags- og einardirektorats varslingsteneste Varsom.no.

Med dette siktar ein til det at faren for at snøskred blir utløyst er mogleg, sjølv ved lita tilleggsbelastning i brattheng, Under spesielle forhold kan det finnast nokre store og enkelte svært store naturleg utløyste skred.

(©NPK)