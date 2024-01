Sanninga er at vi ikkje veit heilt sikkert korleis innetemperatur påverkar helsa, fortel Johan Øvrevik, fagdirektør for forsking på Område for klima og miljø i Folkehelseinstituttet og professor ved Universitetet i Oslo.

Men det finst ein god del hint som peikar i retning av at låg innetemperaturen faktisk har ein innverknad på helsa.

Eit av dei er paradokset rundt fenomenet vi kallar vinteroverdødelegheit.

Det døyr rett og slett fleire folk om vinteren enn om sommaren.

Nokre av desse dødsfalla kjem av auka dødelegheit av influensa i vintersesongen. Her er det god grunn til å tru at temperaturen speler inn, seier Øvrevik.

Den tørre, kalde vinterlufta kan verke hemmande på immunforsvaret.

– Når du pustar i kald luft, får du mindre blodgjennomstrøyming i nasen, og dermed færre immunceller som kan få bukt med infeksjonar, seier han.

