– I fjor høst overtok høyrepartiene makten i flere kommuner. Det var smertefullt, aller mest for folk der ute. Nå kommer resultatene veltende inn. Og overskriften er: Reversering. Ofte med den konsekvens at folk får dårligere råd, sa Støre i en tale til Aps landsstyre mandag.

Han viste til flere konkrete eksempler, blant annet Blindern videregående skole i Oslo der Høyre-byrådet har gått inn for å fjerne gratis skolemat.

– Det nye høyrebyrådet rykker altså ut – og tar skolematen fra sultne elever i Oslo. I en tid vi vet mange sliter med økonomien, sa Støre.

Han viste også til at den nye Høyre-ordføreren i Stavanger vil ta skolematen fra barna.

– Vil høyrepartiene reversere mer?

Han mener høyrepartienes reverseringsvilje viser at mye står på spill før stortingsvalget neste år.

– Vil høyrepartiene reversere vår reform av skolefritidsordningen – som foreldre sparer 20.000 kroner på – hvert år i tre år? Eller skal lommeboka igjen få bestemme hvilke barn som kan delta i lek og læring etter skoletid, og hvem som må gå hjem til tomme hus og leiligheter? spurte Støre.

Han pekte også på at kommunale avgifter øker i flere Høyre-styrte kommuner.

– I Asker, der Høyre har hatt ordføreren sammenhengende siden 1951, øker vannavgiften med 38 prosent fra i fjor til i år. Avløpsavgiften med 26 prosent.

– Erna trenger en stor pisk!

Mandag kom nyheten om at Asker også vurderer å kutte i formuesskatten og ifølge Støre gjøre Asker til et skatteparadis.

– I Sande kommune i Møre og Romsdal skjer det samme: Høyre øker årsgebyrene for vann, avløp og renovasjon med 9 prosent, samtidig kutter de i formuesskatten. De tar med andre ord fra det brede laget av befolkningen, som skal betale, og gir til dem som har mest fra før, sier han.

De Høyre-styrte kommunene Trondheim, Sarpsborg, Fredrikstad, Sandnes, Lørenskog og Drammen har også fått økte årsgebyrer på vann, avløp og renovasjon med mellom 10 og 25 prosent, påpeker statsministeren.

– Vi husker alle Erna Solberg som ville «svinge pisken» over lokale høyrepolitikere som øker kommunale avgifter. Vel, Erna, jeg sa det da, og jeg sier det nå: Du trenger en stor pisk, sa Støre.

– Jeg tror alle partier, også vårt, vil ha lavest mulig kommunale avgifter. Men ingen partier bør love noe rett før et valg som de vet de vil bryte rett etter!

– Vi skal vinne valget

Støre setter nå spørsmålstegn ved om Høyre også vil reversere flere av de andre av grepene regjeringen har gjort, blant annet pensjon fra første krone, pensjonsreformen og den nye pensjonsreguleringen.

Nå ruster han seg for valgkamp mot Høyre fram mot stortingsvalget neste år.

– En valgkamp der høyrepartiene mobiliserer milliardærer for å vinne. Men der vi skal mobilisere det brede laget av befolkningen. AUF, fagbevegelsen og hverandre. Og la meg slå det fast her og nå: Vi skal vinne valget, avsluttet Støre talen, til stående applaus fra landsstyremøtet.

Landsstyret er samlet mandag og tirsdag, men mandagens møte ble utsatt på grunn av mye bråk utenfor fra Palestina-demonstranter som blokkerte inngangene.

– Jeg har lyst til å innlede med å si at demonstrasjoner er en del av demokratiet, sa Støre.

Han slo fast at regjeringen gjør alt de kan for å for å bidra til å få slutt på Israels krigshandlinger i Gaza.

– Vi er en time på etterskudd. Men det er en time i påminnelse om at det er et stort engasjement i byen vår og i landet vårt, og et stort engasjement rundt det forferdelige som skjer i Midtøsten, i Gaza, sa Støre.