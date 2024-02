Det opplyser rådgiver Erik Skarrud i Kringkastingsrådet til Kampanje.

Han forteller at det ligger cirka 700 klager på bordet til neste rådsmøte på Israels deltakelse i den internasjonale Eurovision-finalen 11. mai.

Ikke avgjort om det blir tema

Men det er ikke endelig avgjort om klagene blir et tema på neste møte i Kringkastingsrådet 29. februar. Det blir først bestemt noen dager før møtet.

Årsaken til at NRK mottar klager på Israels deltakelse, er at den europeiske kringkastingsunionen EBU har gjort det klart at det er uaktuelt å utestenge Israel fra å konkurrere i sangkonkurransen. NRK, som er en del av EBU, har sagt nei med begrunnelse om at de ikke alene vil gå inn for en kulturell boikott av Israel.

Skarrud forteller at NRK også har mottatt nesten 90 klager på nyhetsdekningen av Israel/Gaza-krigen siden sist møte.

– Totalt nærmer det seg 1000 klager på nyhetsdekningen av krigen siden angrepet på Israel 7. oktober, forteller han.

– Et ikke-politisk musikkarrangement

EBUs generaldirektør Noel Curran skriver i en epost til Dagsavisen at de har forståelse for bekymringene og de sterke meningene om konflikten i Midtøsten.

– Imidlertid er Eurovision Song Contest et ikke-politisk musikkarrangement og en konkurranse mellom allmennkringkastere som er medlemmer av EBU. Det er ikke en konkurranse mellom regjeringer.

Curran påpeker at de er forpliktet til å sikre at Eurovision Song Contest forblir en ikke-politisk begivenhet som fortsetter å forene publikum over hele verden gjennom musikk.

– Vi er klar over de mange stemmene som ber om at Israel ekskluderes fra årets konkurranse, på samme måte som vi ekskluderte den russiske kringkasteren i 2022 etter invasjonen av Ukraina. Å sammenligne kriger og konflikter er komplekst og vanskelig. Og som en ikke-politisk medieorganisasjon er ikke det vår oppgave, sier han.