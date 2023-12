Investor og Kistefos-eigar Christen Sveaas går hardt ut mot Aker etter oppkjøpet i Solstad Offshore. Han har tidlegare skulda Aker for at selskapet tappa Solstad Offshore for verdiar. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Med oppkjøpet på nærare 400 millionar kroner har Aker no litt over 27 millionar aksjar i reiarlagsselskapet Solstad Offshore, noko som har auka eigardelen til 32,9 prosent.

Oppkjøpet har ifølgje E24 ført til fleire nye rundar i feiden om reiarlaget fredag.

Investor Christen Sveaas og investeringsselskapet hans Kistefos gjekk nyleg hardt ut mot Aker med skuldingar om at selskapet tappa Solstad Offshore for verdiar. Kjernen i Kistefos sin kritikk har vore at avtalen som ryddar opp i gjelda til Solstad, forskjellsbehandlar aksjonærane til fordel for Aker.

– Handlar om rett og gale

Akar har likevel avvist kritikken. I ein felles uttale til E24 påpeikar Aker-eigar Kjell Inge Røkke og konsernsjef Øyvind Eriksen at dei meiner at enkelte aksjonærane har sett refinansieringa av Solstad i fare.

– Aker har kjøpt aksjar for å sikre gjennomføring av refinansieringa til det beste for Solstad Offshore, aksjonærane, långivarar og selskapets 2500 tilsette, seier Røkke og Eriksen i uttalen.

Sveaas konstaterer på si side at Røkke sin manglande vilje til å la alle aksjonærane i Solstad delta i emisjonen på like vilkår, vil gå hardt utover tusenvis av småspararar.

– Løysinga på situasjonen er svært enkel. Viss Røkke lèt alle aksjonærane likebehandlast, fell alt på plass. Dette handlar om kva som er rett og kva som er gale, skriv Sveaas på nettstaden solstadskandalen.no, som Kistefos står bak.

Generalforsamling på nyåret

Førre veke gjekk Sveaas og Kistefos ut og kravde ekstraordinær generalforsamling der aksjonærane i Solstad Offshore skal stemme over eit erstatningssøksmål mot både Solstad-styret og Aker.

Kistefos krev at Aker Capital og andre som er foreslått saksøkt, skal nektast å stemme på generalforsamlinga. Det er førebels ukjent om Kistefos får gjennomslag for dette kravet.

Solstad-sjef Lars Peder Solstad seier til DN at generalforsamlinga vil skje ein gong på nyåret.

– Eg synest berre det er veldig flott at Aker aukar si støtte til selskapet. Det er vel det eg har å seie om det, seier han.

Ifølgje DN heldt fram investordramaet utover fredagen, då DNB Bank selde alle dei 6,1 millionar aksjane sine i Solstad Offshore. Det er ikkje oppgitt kven eventuelle kjøparar er, men salet inneber per no at DNB ikkje vil ha nokon stemmer i den kommande generalforsamlinga.

(©NPK)