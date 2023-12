Dei som drøymer om ei kvit jul på Austlandet, må følgje spent med på vêret framover. No skal snart snøen smelte. Foto: Heiko Junge / NTB / NPK

Enkelte stader både i nord og sør er det venta temperaturar ned i 30 minus rundt midten av denne veka, opplyser statsmeteorolog Martin Granerød til NTB.

I Oslo-området kan ein onsdag og torsdag vente seg nattetemperaturar mellom 10–12 minus og rundt 7 minusgrader på dagtid, seier han.

I Midt-Noreg vil det kunne bli 10–13 minusgrader i indre strøk med rundt 7 minusgrader på dagtid. På Vestlandet vil temperaturane vippe mellom minusgrader på natta og plussgrader på dagen.

– I Tromsø vil det liggje på 8–10 minus på nettene og 5–7 på dagtid, seier Granerød.

Kakelinna-mildvêr

Så skal det snu brått. Eit lågtrykk på full fart inn frå Atlanterhavet fører med seg ein vêrsirkulasjon som vil gi skikkeleg mildvêr, forklarer meteorologen.

– Kakelinna kjem jo gjerne inn før jul med ein mildvêrsperiode, noko som stemmer godt for i år, seier Granerød. Han viser til førjulsvêret kakelinna som ifølgje folketradisjonen kom av at alle omnane forårsaka mildvêr like før jul.

Temperaturane vil stige fredag, og i Oslo-området ligg det an til plussgrader opp i sju grader laurdag og søndag.

– Mildvêret treffer Vestlandet først allereie på onsdag. Der vil det bli rundt ti plussgrader i helga. Dei har hatt kulde og snøvêr, men no vil det bli haustleg igjen i vest. Også på Sørlandet kan det bli opp mot ti plussgrader, seier Granerød.

Plussgradene kryp nordover

Plussgradene vil boltre seg rundt i heile landet. På fredag vil Trøndelag merke vêromslaget.

– Mildvêret skal bevege seg nordover. I Trondheim vil det bli rundt seks plussgrader i helga. Dei vil også kunne få periodar med regn, noko som også gjeld Nordland.

I Troms og Finnmark vil det halde seg kaldare litt lenger, og det vil også her bli plussgrader i helga, likevel noko lågare enn lenger sør.

– Det er kanskje berre Aust-Finnmark som ser ut til å behalde kulda, seier Granerød.

Snøen smeltar – kvit jul i fare

Snøgrensa vil utover veka bevege seg opp mot 1000–1200 meter. Det vil komme regn ganske høgt oppe med påfyll av snø over det.

– Derfor er det grunn til å tru at det kan bli trafikale utfordringar. Det kan bli glatt og isete opp mot fjellet, og dersom nokon planlegg køyring til helga, bør dei følgje ekstra nøye med på vêret.

Granerød trur også det er fare for at mykje av snøen på Austlandet forsvinn når mildvêret set inn.

– Enkelte område kan nok behalde litt, men det blir jo ein litt annan type hardpakka snø. Når det frys til, så blir det meir isete og ikkje like julestemning-snø, om ein skal bruke det ordet, seier han.

Han seier det er usikkert om Austlandet får ei kvit jul.

– Det er store uvisse. Det er lov å håpe på påfyll av snø, men det er usikkert om det skjer. Mykje kan skje.

(©NPK)