Selskapet Plastretur skal halde fram drifta av det eine retursystemet, og dei har inngått avtalar med innsamlarar, fordelte på 46 faste og 18 ambulerande lokasjonar i heile landet.

– Desse innsamlingsstadene sikrar oss god nasjonal dekning for vår del av landbruksplasten. Målet er å sørgje for like god gjenvinningsgrad som tidlegare også i 2024, seier administrerande direktør Karl Johan Ingvaldsen i Plastretur.

I 2022 vart 10.542 tonn landbruksplast vunne att gjennom Plastretur sitt system, noko som har gjort returselskapet verdsleiande innan landbruksplast med ei gjenvinningsgrad på 86,6 prosent dei siste fem åra, heiter det i ei pressemelding frå selskapet.

Då Felleskjøpet Agri i juni sa opp avtalen med Plastretur, måtte selskapet avslutte avtalar med rundt 60 innsamlarar. Frå nyttår vil Plastretur drive vidare ei nedskalert returordning med innsamlarane sine, medan Felleskjøpet Agri vil samle inn delvis i eigen regi og delvis via deira nye samarbeidspartnar Norsirk.

Det betyr at ansvaret for innsamling og gjenvinning blir delt. Felleskjøpet Agri og Norsirk får ansvaret for majoriteten med sine rundt 60 prosent, medan Plastretur får ansvar for dei resterande 40 prosentane.

