Saken er siste av 42 punkter på tirsdagens dagsorden, skriver Dagens Nyheter. Tyrkia-kjenner Paul Levin antar at den kan tas opp til avstemning allerede tirsdag.

– Men selv om det ikke blir sånn, ser det ut til å være nær forestående, sier Levin, som leder Institutet för Turkietstudier ved Stockholms universitet.

Blant sakene som skal behandles før Sveriges Nato-søknad tirsdag er Gaza-krigen, så det er slett ikke sikkert at de folkevalgte rekker å komme gjennom hele listen. Dette gir nasjonalforsamlingen fleksibilitet, mener Levin.

– Det er stort at dette har kommet opp på dagsordenen allerede første dag etter at de er tilbake fra pause. For Sveriges regjering er dette veldig positivt, sier han.

Den tyrkiske utenrikskomiteen ga grønt lys for svensk Nato-medlemskap i romjulen. Dersom nasjonalforsamlingen også gir tommelen opp, er president Recep Tayyip Erdogans navnetrekk det siste formelle steget som gjenstår.

Før Sverige kan tre inn i forsvarsalliansen, må også Ungarn gi sitt samtykke. Saken sto ikke på vårplanen Ungarns regjering planlegger å sende over til nasjonalforsamlingen i Budapest.