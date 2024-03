Saken til arbeids- og inkluderingsministeren har to spor. Det første handlet om selve habilitetsbruddet. Den siste tiden seilte det også opp nye spørsmål om Brenna har informert Stortinget godt nok – altså om hun har overholdt opplysningsplikten i habilitetssaken.

Brenna fikk tirsdag kritikk av Stortinget for sin inhabilitet i forbindelse med utdeling av støtte til Raftostiftelsen, Wergelandsenteret og Utøya AS, samt utnevnelsen av en venn som styremedlem.

I brevet beskriver Brenna hvordan arbeidet var med statsbudsjettet våren 2023. Hun skriver at hun 14. juni fikk en tilleggsvurdering fra embetsverket om konsekvensene av inhabiliteten overfor styret i Utøya AS, og at hun deretter ikke har behandlet tilskudd til prosjektet.

– Vurderingen var at samarbeidet mellom Wergelandsenteret og Utøya AS var så tett at jeg på grunn av min inhabilitet overfor Utøya AS ikke kunne ta stilling til saker knyttet til skoleprosjektet «22. juli og demokratisk medborgerskap» både fremover og tilbake i tid. Jeg sluttet meg til denne vurderingen og har ikke deltatt i saksbehandling av tilskuddet til dette prosjektet etter denne datoen, skriver Brenna i brevet.

– Jeg burde vurdert habiliteten min tidligere, noe jeg har forklart komiteen og fått kritikk for i Stortinget, skriver Brenna.