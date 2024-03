– Vi frykter for livet til seks andre barn som lider av underernæring og diaré, sier det palestinske helsedepartementets talsmann Ashraf al-Qedra.

Han viser til at generatorene som forsyner Kamal Adwan-sykehusets intensivavdeling med strøm, har stanset, og at sykehuset mangler både oksygen og utstyr for å kunne gi barna den. nødvendige behandling.

Verdens helseorganisasjon (WHO) opplyste lørdag at minst ti barn var bekreftet døde av underernæring på sykehus i Gaza.

WHOs talsmann Christian Lindmeier understreket samtidig at det reelle antallet trolig er langt høyere.

FNs nødhjelpskontor (OCHA ) og Verdens matvareprogram (WFP) konstaterte denne uka at en firedel av innbyggerne på Gazastripen, 576.000 mennesker, nå er «ett skritt unna» hungersnød som følge av Israels angrep og blokade av nødhjelp.