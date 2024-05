Det var Colosseum Tannleger som sto bak arrangementet, som igjen vil generere penger til Kreftforeninga.

Gjennom initiativet Bike4Good vil 13.000 kolleger fra Colosseums ulike avdelinger i Europa settes i bevegelse for en god sak.

– Målet er å i løpet av 2024 å akkumulere én million kilometer gjennom aktiviteter som spaserturer, løping og sykling. Hvis vi sammen når dette målet, vil Colosseum donere 200.000 euro til veldedighet, forteller sjef for markedsavdelinga i Colosseum, Mildrid Jacobsen.

De tre landene som samler flest kilometer per ansatt får velge hvilken veldedighetsorganisasjon som skal motta pengene. Norge har valgt Kreftforeningen, dersom de står på seierspallen i september.

En gjeng fra Aksla håndball var blant de som gikk sammen med Lauritzen opp til Byfjellet. Foto: Arne Andersen

For en by

De ansatte logger egne aktiviteter gjennom en app, i tillegg arrangeres det fellesaktiviteter, der også andre kan delta.

– Ålesund er en av de plassene. og her inviterte vi alle til å bli med vår lagkaptein Dag Otto Lauritzen til å gå opp trappene fra Byparken til Fjellstua, sier Jacobsen.

– Og for en suksess det ble. Mer enn 400 stykker fulgte oss opp på en fantastisk strålende dag. I dag har Ålesund vist seg fra sin beste side. For en by, sier Lauritzen.

En god sak

Han er stolt av å få fronte et arrangement som går til en god sak.

– Alle kjenner noen som har hatt kreft, og jo mer vi kan få inn av penger til forskning, jo bedre, sier Lauritzen, som måtte finne seg i å bli mer fotografert enn utsikten fra Fjellstua.