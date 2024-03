I disse dager behandler Stortinget regjeringens kvotemelding, som skal danne grunnlaget for norsk fiskeripolitikk framover.

Til Klassekampen sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes at han ikke ser for seg at det er mulig med et bredt forlik som involverer både høyre- og venstresiden.

Både SV, Rødt og MDG vil ha større omfordelinger til de mindre båtene, mens partiene til høyre er motstandere mot å ta kvoter fra de største.

– Denne saken er viktigere for SV enn den er for Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Det tror jeg de også vet godt. Det betyr også at vi prioriterer deretter. Så å ikke møte oss på en sak som er så viktig for oss, vil åpenbart få konsekvenser for samarbeidet, sier Fylkesnes.

Runar Sjåstad, som forhandler på vegne av Arbeiderpartiet, sier at det er et mål med bredest mulig forlik så man skaper forutsigbarhet og noe som kan stå seg over tid.

– Vi har ikke pekt oss ut noen samarbeidspartnere eller noen vi mener at ikke skal med på forhånd. Tvert imot forholder vi oss til det faktum at samtlige partier sitter ved bordet og ønsker å finne løsninger, sier han.